Gemeente Rumst organiseert gratis 'zomerschool' voor kinderen uit kwetsbare gezinnen: "Spelenderwijs achterstand coronacrisis wegwerken" Els Dalemans

04 juni 2020

16u26 1 Rumst De gemeente Rumst nodigt alle kinderen uit kwetsbare gezinnen uit in de ‘zomerschool’, die tijdens de zomervakantie georganiseerd zal worden in de buitenschoolse kinderopvang (BKO). “De kinderen krijgen er spelenderwijs les. De kleintjes moeten zich vooral amuseren, maar tegelijk proberen we hun achterstand na de coronacrisis weg te werken”, zegt onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

“Al tijdens de coronacrisis probeerden we kinderen uit kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen, bijvoorbeeld door hen laptops uit te lenen zodat ook zij hun huiswerk en oefeningen via de digitale weg konden maken. Met het einde van het schooljaar - en hopelijk ook de coronacrisis - in zicht, willen we een extra inspanning doen voor deze kinderen. Daarom bekijken we met verschillende organisaties de mogelijkheid om een ‘zomerschool’ te organiseren.”

Volledig gratis

“Het hart van dit project wordt onze buitenschoolse kinderopvang. Naast de kinderen die hier sowieso komen ravotten, nodigen we ook alle kinderen uit waarvan de zorgjuf op school ons laat weten dat hij of zij deze zomerschool kan gebruiken. De ouders krijgen daarna een uitnodiging, we leggen hen ook persoonlijk uit wat het voordeel is voor hun kind. Deelnemen aan de zomerschool is voor deze kwetsbare gezinnen bovendien volledig gratis. Op die manier willen we alle mogelijk drempels wegwerken.”

Evenwicht

“We gaan een samenwerking aan met externe organisaties, want plannen naast het klassieke aanbod van sport en spel bijvoorbeeld ook lessen bewegingsleer: de grove en fijne motoriek, het evenwicht… Ook willen we de digitale vaardigheden van deze kinderen verbeteren. Tijdens de coronacrisis moést iedereen plots digitaal werken en leren, maar dat is niet altijd voor iedereen even eenvoudig. Met wat extra digitale les werken we hopelijk ook die achterstand weg.”

Spelenderwijs

“Wat we absoluut willen vermijden, is deze kinderen het gevoel te geven dat ze tijdens de vakantie naar school moeten. Zij krijgen géén schoolbanken te zien, alles wordt heel spelenderwijs aangeleerd zodat iedereen zich vooral amuseert. Achter de schermen weet iedereen natuurlijk wél waarover het gaat, maar we willen zeker geen extra druk zetten op de kleintjes. Ook voor heel wat kinderen was de coronacrisis immers een allesbehalve eenvoudige periode.”

Vervolg

“We hopen met dit project een paar tientallen kinderen in onze gemeente te kunnen bereiken, en verwachten ons aan een kost van zo’n 5.000 euro. We dienden een subsidiedossier in bij de hogere overheid, maar zelfs zonder steun gaan we sowieso door met dit initiatief. De aanleiding om deze zomerschool te organiseren was vanzelfsprekend de coronacrisis, of er in de zomer van 2021 een vervolg komt wachten we nog even af.”