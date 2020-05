Gemeente richt schoolomgevingen anders in met oog op heropstart onderwijs: meer ruimte voor social distancing op straat Kristof De Cnodder

14 mei 2020

16u41 2 Rumst Met het oog op de heropening van de scholen besloot het gemeentebestuur van Rumst om enkele schoolomgevingen tijdelijk anders in te richten. Een paar aanpassingen hier en daar moeten het voor fietsers en voetgangers mogelijk maken om in deze coronatijd steeds voldoende afstand te houden van elkaar. “De maatregelen gaan in vanaf maandag 18 mei”, zegt schepen van Openbaar Domein Geert Antonio (N-VA).

Sleutelhof

De Schoolstraat krijgt éénrichtingsverkeer (van de Kerkstraat naar de Doelhaagstraat). Ook in de Doelhaagstraat wordt enkelrichting ingevoerd (van de Schoolstraat naar de Tuinwijk). Aan ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, wordt gevraagd om voor de kerk te parkeren en te voet verder te komen. De twee toegangen naar de parkeerplaatsen in de Schoolstraat worden afgesloten.

Ter Doelhagen

Om een verkeersknooppunt ter hoogte van de school te vermijden, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Schoolstraat en de Doelhaagstraat (zie hierboven). Parkeren langs beide zijden in de Doelhaagstraat dient in dezelfde richting te gebeuren. Verder komt er een kiss-and-ride zone op de busparking in de Schoolstraat.

De Wingerd (Reet)

Om meer afstand voor voetgangers en wachtende ouders te creëren, worden enkele parkeerplaatsen vlak aan de school in de Molenstraat afgesloten. Paaltjes moeten stationeren op het voetpad (hoek Molenstraat-Hoge Weg) onmogelijk te maken. Daarnaast wordt aan de Hoge Weg een ‘poorteffect’ voorzien om extra verkeer zo veel mogelijk weg te houden.

De Wingerd (Terhagen)

De openbare parkeerplaatsen aan de Stille Weg worden afgesloten, zodat de hele straat kan worden ingenomen door de zwakke weggebruikers. De privégarages in de Stille Weg kunnen wel nog bereikt worden, maar bij voorkeur niet bij het begin en einde van de schooltijd.

Sint-Jozef

Om voldoende ruimte te bieden aan wachtende ouders en aankomende fietsers, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Dalialaan en de Hortensialaan (direct grenzend aan de school).

Eikenlaar

Het reeds eerder vrijgemaakte plein voor de school kan benut worden door wachtende ouders. Het plein wordt aan de Processieweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer naar het sportcentrum blijft wel nog mogelijk.