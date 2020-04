Gemeente organiseert boodschappendienst voor zorgverleners Els Dalemans

02 april 2020

12u35 1 Rumst Het lokaal bestuur van Rumst organiseert een boodschappendienst voor de zorgverleners in de gemeente. “We werken samen met de lokale supermarkt, en brengen alle goederen aan huis. De service is gratis, en een manier om onze hulpverleners een hart onder de riem te steken”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“Onze verplegers, dokters en het woonzorgpersoneel zijn altijd van cruciaal belang, maar in deze periode nog meer dan anders. Door de hoge werkdruk, hebben zij nu minder tijd om boodschappen te doen. Wij willen hen daarom graag ondersteunen door deze boodschappendienst te organiseren. We werken voor dit project samen met een lokale supermarkt.”

Bestellingen

“Elke maandag- en donderdagavond worden de boodschappenlijsten van onze hulpverleners doorgegeven. De medewerkers van de supermarkt zetten de bestellingen klaar tegen dinsdag en vrijdag. Op dat moment komen onze vrijwilligers de boodschappen ophalen, om ze rond te brengen bij de hulpverleners die gebruik maken van de dienst. Vanzelfsprekend houden we rekening met alle maatregelen rond social distancing en hygiëne.”

“We rekenen geen extra kosten aan voor deze boodschappendienst, de hulpverleners betalen dus enkel voor hun boodschappen. We hebben zelf al een heleboel zorgverleners gecontacteerd, en de dienst al een beetje uitgebreid. Zo zullen ook de bewoners van woonzorgcentra, samen met het personeel, een beroep kunnen doen op deze service. Woonzorgcentrum Sint-Jozef neemt alvast deel aan het project.”

Vrijwilligers

“Wie ook graag gebruik wil maken van onze service, kan contact opnemen via lokale.economie@rumst.be. Wie zich kandidaat wil stellen om als vrijwilliger te helpen met de boodschappen, kan zich aanmelden via deze link of via onze buurtzorglijn: 03/880 00 11.”