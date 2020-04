Gemeente neemt ‘bos van Terhagen’ over voor sanering Els Dalemans

29 april 2020

11u05 0 Rumst De gemeente Rumst neemt het ‘bos van Terhagen’ over van het Hermesfonds. “Ook deze zone moet, net als de Kleiputten, gesaneerd worden. Daarom worden de gronden overgedragen, wij kunnen er later een bosgebied met speel- en wandelmogelijkheden creëren”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts.

“De twee historische storten in de Kleiputten, op de grens van Rumst en Boom, worden gesaneerd. Ook de vlakbij gelegen gronden van het Hermesfonds van de Vlaamse Overheid, gekend als het ‘bos van Terhagen’, moeten mee aangepakt worden. Omdat het Hermesfonds geen bestemming heeft voor deze gronden, nemen wij deze als gemeente Rumst over”, zegt Callaerts.

Bos behouden

“Zo kunnen we het bodemonderzoek en de sanering van de gronden van het Hermesfonds realiseren samen met de sanering van de kleiputten van Terhagen. Als het ons lukt om deze gronden meteen mee te laten saneren, kunnen we het gebied achteraf blijven beheren als bosgebied met speel- en wandelmogelijkheden voor onze inwoners.”

“We krijgen het terrein gratis, op voorwaarde dat het bosgebied wordt. Als we er ooit een andere bestemming aan zouden geven, bijvoorbeeld woonuitbreidingsgebied, dan moeten we het Hermesfonds wel een bedrag betalen voor het ‘bos van Terhagen’. Maar deze afspraak is enkel theoretisch, want we hebben helemaal geen plannen in die richting.”