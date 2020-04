Gemeente koopt ‘Propoelsje’ om gebouw te slopen: “Ruimte voor extra parkings en meer groen” Els Dalemans

27 april 2020

14u45 1 Rumst De gemeente Rumst koopt ‘Propoelsje’, gelegen in de Kardinaal Cardijnstraat in deelgemeente Terhagen, voor 90.000 euro. “We gaan dit bouwvallige pand slopen. Zo komt er ruimte vrij voor extra parkeerplaatsen en groen”, zegt schepen voor Patrimonium Raf De Schepper (CD&V-3D).

“Het gebouw Propoelsje is eigendom van de Vereniging der parochiale werken van de dekenij Boom. In het verleden werden er onder andere lesjes catechese gegeven aan schoolkinderen. Maar het gebouw is door de jaren heen in verval geraakt en zou om veiligheidsredenen best zo snel mogelijk gesloopt worden. Dat is ook ons plan, eens alle nodige papierwerk rond is”, zegt De Schepper.

Ideale ligging

“De ligging van Propoelsje is immers ideaal: het staat naast de kerk en recht tegenover het oude gemeentehuis, waar nu de zetel van ons sociaal huis gevestigd is. Eens het pand afgebroken is, kunnen we hier extra parkeerplaatsen aanleggen en voor wat meer groen in het dorp zorgen. Door de afbraak komt een oppervlakte van 114 vierkante meter vrij, pal in het centrum van het dorp. Vanzelfsprekend zal de heraanleg deel uitmaken van het globale project rond de herbestemming van de Terhaagse Sint-Jozefkerk en omgeving.”