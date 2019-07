Gemeente koopt oude spoorwegbedding Els Dalemans

10 juli 2019

18u44 1 Rumst De gemeente Rumst koopt van de NMBS de oude spoorwegbedding naast lijn 61 voor een bedrag van 93.000 euro. “We willen hier op termijn een mooi, volwaardig fietspad mét bospark van maken”, zegt bevoegd schepen Geert Antonio (N-VA).

“De NMBS liet ons weten over te gaan tot de verkoop van het stukje oude spoorwegbedding tussen de ‘s Herenbaan en de Zonnebloemlaan. Het is niet zozeer de spoorweg zelf - die is helemaal overwoekerd - die ons interesseert, maar wel het pad dat er langs loopt. Wij lieten daar jaren geleden al over zo’n meter breed een asfaltlaag aanbrengen, zodat fietsers en wandelaars het pad als trage weg konden gebruiken.”

“Nu krijgen we de kans om die verbinding ook echt aan te kopen, zodat we er in de toekomst ons ding kunnen doen zonder toestemming te moeten vragen aan de NMBS. Als op termijn ook laatste stuk van de expresweg gerealiseerd wordt, kunnen we hier een mooi, volwaardig fietspad creëren met een grote groenzone of ‘bospark’ tussen de nieuwe expresweg en dit pad.”