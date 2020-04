Gemeente beperkt bezoek aan assistentiewoningen Hof van Crequi en laat bewoners testen Wannes Vansina

15 april 2020

17u06 2 Rumst De gemeente Rumst heeft beslist om de toegang tot de assistentiewoningen van het Hof van Crequi in de Nieuwstraat in Terhagen verder te verstrengen om de bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus.

Geen van het 70-tal bewoners is voor zover bekend besmet. De gemeente wil dat graag zo houden. “Ze wonen relatief zelfstandig, maar dit betekent tegelijkertijd dat de meeste bewoners eigen verzorgers en meer verschillende contacten hebben. Ter preventie moeten we strikter worden in de toegang tot het gebouw”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts.

“Volgens de verpleegkundigen is er nog te veel beweging. Met een daling in het aantal contacten willen we ook de kans op besmetting doen dalen. Daarom zullen we de regels rond bezoekers tijdelijk verstrengen. Uiteraard waken we erover dat dit niet ten koste gaat van de zorgbehoeften van de bewoners.”

Volgens de burgemeester hebben de bewoners en hun familieleden begrip voor de beslissing. “Het is niet fijn, maar ze beseffen dat het de juiste insteek is.”

Testen

Maandag zullen de bewoners ook worden getest op het COVID-19-virus. De gemeente loopt dus voor op een Vlaamse beslissing. “We hopen uiteraard dat de testen negatief zijn en alle bewoners gezond en wel zijn. Tegelijkertijd zijn we erop voorbereid om de organisatie en werking van het dienstencentrum aan te passen aan de eventuele vaststellingen.”