Geen Rumstse ‘coronabon’, geen gratis mondmasker voor alle inwoners: “Steun moet gaan naar wie het nodig heeft, we hebben geen geldpers staan”

24 april 2020

15u55 1 Rumst De gemeente Rumst gaat géén gratis mondmaskers uitdelen aan alle inwoners, er komt ook géén Rumstse coronabon als steun aan de lokale handelaars. “We zien veel gemeentebesturen allerlei ideeën en projecten lanceren, maar wij hebben hier geen geldpers staan. We gaan rustig bekijken wie onze steun het meest nodig heeft en hoe we kunnen helpen”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

Het was gemeenteraadslid Francy Van der Wildt (sp.a-Groen) die het schepencollege vroeg om een aantal coronamaatregelen uit te breiden op lokaal vlak.

“Onze middenstand werd vanuit de gemeente al ondersteund met de oprichting van een digitale ondernemersgids, deze krijgt zeker onze steun. Toch blijft het voor vele kleine winkels, kappers, horecazaken, vrije beroepen… erg zwaar. Daarom vragen wij de invoering van een Rumstse ‘coronacheque’, die de inwoners bij onze Rumstse handelaars kunnen gebruiken. We beseffen dat hier een groot budget tegenover staat, maar het zou ook een grote opsteker zijn voor onze handelaars”, aldus Van der Wildt.

“Met een afbouw van de maatregelen in zicht, zullen mondmaskers een belangrijke rol gaan spelen. Maar niet iedereen heeft de handigheid of mogelijkheid om zelf mondmaskers te maken. Vele andere gemeenten voorzien nu al mondmaskers alle inwoners, kan dit ook in Rumst georganiseerd worden?”

5.000 mondmaskers

Volgens burgemeester Jurgen Callaerts zijn er mondmaskers besteld, maar niet voor elke Rumstenaar. “We plaatsten een bestelling van 5.000 stuks, en willen deze zeker uitdelen aan de mensen die ze nodig hebben: professionals als artsen, medewerkers in de woonzorgcentra en het ziekenhuis, maar eventueel ook in het onderwijs, senioren, inwoners met een zwakkere gezondheid… Maar een mondmasker aan pakweg een kleuter geven, heeft simpelweg geen zin. Het masker wordt dan meteen fout gebruikt en alle bescherming is weg. Bovendien heeft niet iedereen zo’n masker even hard nodig, het lijkt ons dus weinig zinvol om meteen àlle Rumstenaren een exemplaar te geven”, aldus Callaerts.

Geen geldpers

“Ook de lancering van een coronacheque heeft volgens ons weinig zin. Met zo’n bon bereik je maar een kleine groep, de ondernemers zonder winkel blijven in de kou staan. We willen liever -bijvoorbeeld via Unizo- bekijken hoe we iedereen kunnen steunen. We krijgen heel veel vragen en ideeën toegestuurd, maar hebben geen geldpers op het gemeentehuis staan. Eerder dan snel enkele populaire beslissingen te nemen, willen we rustig bekijken welke mensen onze steun het meeste nodig hebben en hoe we best kunnen helpen.”