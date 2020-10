Geen jaarmarkt, wel kermis in Rumst: “Alles veilig met reeks coronamaatregelen” Els Dalemans

01 oktober 2020

11u48 3 Rumst De jaarmarkt in Rumst werd weken geleden al geannuleerd, maar de bijhorende jaarmarktkermis zakt komend weekend wél af naar de Rupelgemeente. “Samen met de foorkramers organiseren we een ‘coronaveilige’ editie, bezoekers zijn welkom op 3, 4 en 5 oktober”, zeggen burgemeester Jurgen Callaerts(N-VA) en schepen van evenementen Geert Van der Auwera (CD&V).

“Begin oktober vindt traditioneel ‘Rumst jaarmarkt’ plaats. Het is omwille van de coronacrisis echter niet mogelijk om het volledige jaarmarktgebeuren veilig te organiseren. Omdat we dit jaarlijkse feest echter niet helemaal willen annuleren, gingen we samen met de foorkramers op zoek naar een veilig alternatief. Zo blijft er met de kermis toch nog een deel van de jaarmarkt overeind.”

Afgebakende zone

“De kermis bezoeken kan op zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 14 tot 22 uur en op maandag 5 oktober van 15 tot 21 uur. We werken met een vaste inkom en een afgebakende zone, om het maximumaantal bezoekers te kunnen controleren. Alle bezoekers van 12 jaar en ouder moeten een mondmasker dragen. Met looplijnen zorgen we ook voor voldoende afstand tussen de bezoekers en regelen we meteen het betreden en verlaten van de attracties.”

Kermis zonder zorgen

“De foorkramers zelf doen ook een heleboel inspanningen. Zij plaatsen de nodige richtlijnen aan elke attractie, voorzien handgels en meer. De kermiskramen zullen ook ver genoeg van elkaar geplaatst worden om overal voldoende ruimte vrij te laten. Eten zal enkel afgehaald kunnen worden, je kan niet aan de kramen eten. We beseffen dat deze aanpassingen niet voor iedereen even leuk zijn, maar we zijn vooral blij dat we onze inwoners een ‘kermis zonder zorgen’ kunnen geven. Dat is na de voorbije maanden zeker welkom.”