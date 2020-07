Geen festiviteiten voor oudste harmonie door coronacrisis Tim Van Der Zeypen

18 juli 2020

11u50 0 Rumst Koninklijke Harmonie Sint Cecilia bestaat dit jaar 250 jaar. Om die verjaardag te vieren, werd er door de harmonie een volledig feestprogramma uitgewerkt. “Maar corona zet een domper op ons feestjaar”, luidt het.

De harmonie uit Reet (Rumst) is de oudste harmonie van België en zelfs van de Benelux. Om zijn uitzonderlijke verjaardag te vieren, plande de harmonie verschillende festiviteiten. “Eerder diende we door corona al het aperitiefconcert, onze concertreis naar Boppard aan de Rijn, de braderij en het optreden op Tomorowland af te gelasten”, zegt voorzitter André Gielis. “Nu werd er op onze bestuursvergadering ook beslist om het Feestweekend op 28, 29 en 30 augustus samen met het 21ste Palingfestijn en ons eidnjaarsconcert met Udo niet te laten doorgaan. Door de coronaregels zijn wij niet in staat om alles te kunnen organiseren.” De harmonie hoopt dat de geplande activiteiten volgend jaar kunnen doorgaan. “Wij denken er nu ook over na om in september 2021 de Harmoniefeetsen toch nog te organiseren zodat wij ons 250 jaar bestaan nog in de verf kunnen zetten. Al bestaan we dan 251 jaar”, besluit André. “Inmiddels hopen wij dat deze Coronacrisis zal stoppen, en dat iedereen doet wat van hen verwacht wordt.”