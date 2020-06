Geen afscheidsfeest, wel geschenk voor Rumstse zesdejaars Els Dalemans

23 juni 2020

17u18 4 Rumst De gemeente Rumst kan dit schooljaar niet afsluiten met het gezamenlijke afscheidsmoment voor alle zesdejaars. Daarom werd gezocht naar een alternatief: alle kinderen krijgen een creatief afscheidsgeschenk.

“De kinderen van het zesde leerjaar wandelen volgende week voor de laatste keer door de poort van de lagere school. Zo’n moment kunnen en willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar omwille van de coronacrisis kunnen we ons jaarlijkse afscheidsmoment met alle laatstejaars dit keer niet organiseren”, zegt onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

Deurhanger

“We gingen daarom op zoek naar een andere manier om onze laatstejaars bij deze grote stap in hun leven tóch even in de bloemetjes te zetten. Alle kinderen ontvangen een origineel knutselpakket van het creatieve atelier Art-Uur uit Lier. Hiermee kunnen ze zelf een deurhanger maken, voor vele tieners onmisbaar op de slaapkamerdeur. We delen de knutselpakketten de komende dagen uit in onze Rumstse scholen, en wensen alle zesdejaars dan meteen een fijne vakantie en een boeiende toekomst toe.”