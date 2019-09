Fototentoonstelling in openlucht focust op Rumstse natuur Els Dalemans

07 september 2019

11u09 0 Rumst De gemeente Rumst organiseert een originele fototentoonstelling in de openlucht. “We vroegen aan lokale fotografen om beelden te maken van de Rumstse natuur, en tonen de beste foto’s in groot formaat aan de watertoren”, zegt cultuurbeleidscoördinator Jef De Clerck.

“Zo’n 25 natuurfotografen uit eigen gemeente gingen de voorbije maanden op stap om de mooiste plekjes van Rumst in beeld te brengen. Uit de bijna 100 foto’s die we van hen toegestuurd kregen, selecteerden we een reeks van tien beelden. Die winnende foto’s worden nog tot en met donderdag 7 november tentoongesteld aan de watertoren.”

“Het doel van deze expo is om kunstenaars in onze gemeente de kans te geven hun werk te tonen én om de Rumstse natuur eens extra in de kijker te zetten. De foto’s zijn heel divers: je ziet de kleiputten, maar ook landbouwgebied, veel water, close-ups van planten en dieren...”

“We lieten de beelden afdrukken op grote panelen, die in houten kaders werden gemonteerd. Deze verwijzen naar de baksteenvormen uit de steenbakkerijen. Net over die kleigroeves heb je vanuit de watertoren een mooi uitzicht, het plaatje klopt dus helemaal.”

“We organiseerden de expo heel bewust in de openlucht, om kunst zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. De tentoonstelling is dan ook vrij en gratis te bezoeken, tot en met 7 november aan de watertoren in de Rumstsestraat in Rumst.”