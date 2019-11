Fietsendief krijgt tweede kans van rechter TVDZM

21 november 2019

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft de 35-jarige Kurt C. uit Rumst een tweede kans gegeven. De dertiger moest zich in oktober verantwoorden voor het stelen van een fiets. Die feiten dateren intussen van enkele jaren geleden. Hij ontkende zijn betrokkenheid niet. “Maar ik ben geen dief”, klonk het. “Ik heb me destijds laten meeslepen door een dame waar ik smoorverliefd op was.” Beklaagde stond volgens het parket op uitkijk terwijl de vrouw ervandoor ging met de fiets. Op basis van camerabeelden werd hij uiteindelijk geïdentificeerd. De verdediging vroeg om het strafblad blanco te houden en stelde een opschorting van straf voor. De rechter ging daar op in. Ze veroordeelde de dertiger tot een opschorting van straf gekoppeld aan probatie-voorwaarden.