Emotioneel eerbetoon van politiezone Rupel aan zorgverleners van AZ Rivierenland Tim Van Der Zeypen

10 april 2020

17u10 3 Rumst De politie van Rupel is eerder deze week hun steun gaan betuigen aan de zorgverleners van AZ Rivierenland campus Rumst. Het spaarde kosten noch moeite om de lokale zorghelden in de bloemetjes te zetten.

Nadat het eerst in colonne naar het ziekenhuis was getrokken, namen tientallen voertuigen hun positie in aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Vervolgens weerklonk een luid applaus voor alle artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers in de zorgsector.

Eerste inspecteur Peter Vercauteren van de lokale politiezone Klein-Brabant filmde het eerbetoon met een drone samen met hoofdinspecteur Herman Peeters en eerste inspecteur Helena Dierickx . De beelden werden achteraf gemonteerd in een emotioneel filmpje.

leer verder onder het fimpje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het ziekenhuis maar ook zijn personeel was bijzonder opgetogen met het eerbetoon van de politiezone. Zij bedankten op hun beurt de agenten van de politiezone Rupel voor hun harde inzet de afgelopen weken. “Net als wij staan ook zij aan de vuurlinie”, zei technisch directeur Inge Croux

Na het eerbetoon van de politie wenste het ziekenhuispersoneel, de politie nog veel moed. Daarna werd ook de politie geëerd met een luid applaus. “De samenwerking met politie verloopt steeds heel vlot maar vaak in heel wisselende en onvoorspelbare omstandigheden", besloot Croux.