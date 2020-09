Eikenlaar opent tijdelijke kleuterklas en plant grote verbouwing: “Druk op wachtlijsten weggewerkt” Els Dalemans

01 september 2020

19u24 0 Rumst Basisschool Eikenlaar in Rumst zwaaide dinsdagochtend de deuren open van een nieuwe, derde kleuterklas. “We richtten een tijdelijke klas in, Basisschool Eikenlaar in Rumst zwaaide dinsdagochtend de deuren open van een nieuwe, derde kleuterklas. “We richtten een tijdelijke klas in, terwijl de zolderverdieping verbouwd wordt . Door onze capaciteit uit te breiden, konden we de druk op de wachtlijsten wegwerken”, zegt directeur Nathalie Herremans.

In 2017 hadden de kleuterscholen in Reet hun maximumcapaciteit bereikt, met wachtlijsten tot gevolg. Daarop startte Eikenlaar met een kleuterafdeling, de 2 klassen werden toen ingericht in de gebouwen van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in Hoogvelden. Met de creatie van een derde klas, in het hoofdgebouw aan de Processieweg, heeft de school nu een volwaardige kleuterafdeling.

Zolderverdieping

“We richtten dit extra lokaal in onze refter in, het is een gezellig tijdelijk klasje geworden. Ondertussen wordt onze zolderverdieping verbouwd, om daar twee extra klaslokalen te creëren. Als deze ruimtes afgewerkt zijn, kunnen we twee klassen van de lagere school verhuizen naar de zolderverdieping. Zo komt er op het gelijkvloers weer ruimte vrij voor de kleuters.”

Plaatsjes vrij

“Dankzij de uitbreiding van de voorbije jaren, konden we de capaciteit van onze kleuterafdeling optrekken van 12 naar 24 kinderen per geboortejaar. Zo valt de druk op de wachtlijsten weg, we hebben in alle klasjes zelfs nog enkele plaatsjes vrij. Kamperen aan de schoolpoort is hier dus niet meer nodig!”