Eikenlaar krijgt volwaardige kleuterschool: turnzaal wordt verbouwd tot extra kleuterklassen Els Dalemans

04 oktober 2019

17u21 2 Rumst De gemeentelijke lagere school Eikenlaar krijgt vanaf 1 september 2020 een volwaardige kleuterafdeling. “De turnzaal van de school wordt omgebouwd tot twee kleuterklassen, deze komen bovenop de twee klasjes in Hoogvelden. Voor de turnles kunnen de leerlingen terecht in de Sportschuur, vlakbij de school”, zegt schepen van onderwijs Wendy Weckhuysen (CD&V).

In 2017 hadden de kleuterscholen in Reet hun maximumcapaciteit bereikt, met wachtlijsten tot gevolg. Daarop startte Eikenlaar met een kleuterafdeling, de 2 klassen werden toen ingericht in de gebouwen van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in Hoogvelden. Die ligt immers vlakbij de gebouwen van de lagere school in de Eikenstraat, en wordt overdag niet gebruikt. Na die opstartfase kreeg Rumst van de Vlaamse Overheid 4 jaar de tijd om de kleuterafdeling verder uit te bouwen.

4 volwaardige klassen

“In de 2 kleuterklassen van Eikenlaar gaan alles samen 42 kindjes naar school. De instappertjes en de eerste kleuterklas zitten in één klas, net als het tweede en derde jaar. Ons doel is nu om 4 volwaardige kleuterklassen te creëren, maar hiervoor was niet meteen de nodige ruimte beschikbaar. Daarom hebben we besloten om de turnzaal van Eikenlaar te verbouwen tot 2 kleuterklassen”, zegt Weckhuysen.

Sportschuur

“We schatten dat de verbouwing ons zo’n 150.000 euro zal kosten, en hopen de klus nog de komende maanden te kunnen klaren. Zo kunnen we in september 2020 al van start gaan met een volwaardige kleuterafdeling. Turnen kunnen de kinderen van Eikenlaar makkelijk in de Sportschuur, die wat verderop in de straat ligt.

Oplossing voor verenigingen

De turnzaal van Eikenlaar wordt na de schooluren echter ook gebruikt door andere verenigingen. “We werken aan een oplossing, door aan de scholen uit de buurt te vragen of hun turnzaal ‘s avonds gebruikt mag worden”, vult sportschepen Geert Van der Auwera (CD&V) aan. “Dit project willen we trouwens graag verder uitbreiden, door er ook de andere scholen in onze gemeente bij te betrekken. Zo kunnen veel meer turnzalen ook na de schooluren gebruikt worden.”