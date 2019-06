Dronken bestuurder ramt 4 geparkeerde wagens Els Dalemans

30 juni 2019

15u07 0 Rumst Een dronken bestuurder is ingereden op vier geparkeerde auto’s in de Molenstraat in Reet (Rumst). Niemand raakte gewond, maar er was wel heel wat blikschade.

“De feiten speelden zich af in de nacht van zaterdag op zondag rond kwart na 1. Een automobilist reed in de Molenstraat in op een rij geparkeerde wagens. De politie kwam ter plaatse en liet de bestuurder blazen”, zegt burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA).

“Uit die test bleek dat de man dronken was, zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken. Hij zou niet aan zijn proefstuk toe zijn, want hij was bij de politie gekend voor eerdere feiten. Gelukkig bleef het bij stoffelijke schade, buiten de ene bestuurder was er niemand bij het ongeval betrokken en ook de man zelf raakte niet gewond.”