Drie Rumstse parken krijgen 'pop-up slacklines’ Els Dalemans

08 juli 2019

18u51 1 Rumst De Rumstse dienst vrije tijd liet in de drie gemeentelijke parken ‘pop-up slacklines’ plaatsen. “Dit is de nieuwste hype bij jongeren, ze kunnen nu vlakbij huis oefenen”, zegt beleidscoördinator vrije tijd Ellen Verhavert.

“Slacklinen is een sport waarbij je op een strak gespannen band probeert te balanceren én meteen ook allerlei trucs kan doen. Eenvoudig is het niet, want de band reageert op je bewegingen. Het balanceren op een slackline vraagt dus om heel wat concentratie, coördinatie en balans”, legt Verhavert uit.

“Slacklinen is dé nieuwste hype onder de jongeren en daarom besloten we voor enkele pop-up-exemplaren te zorgen in onze 3 gemeentelijke parken in Rumst, Reet en Terhagen. De slacklines zijn er te vinden tot en met 6 september. Op die manier breiden we het spelaanbod tijdens de vakantie meteen wat uit.”

“In het verleden experimenteerden we op dezelfde manier met een pop-upvolleybalveld in onze gemeente. Het is voor ons een makkelijke manier om uit te testen waar jongeren in geïnteresseerd zijn en op welke plekken in onze gemeente ze er het meest gebruik van maken, zonder meteen te moeten investeren in een permanente installatie. Na de zomervakantie wordt het gebruik van deze slacklines geëvalueerd.”