Dorpscomité en Natuurpunt steunen sanering kleiputten Terhagen: “Niet alle omwonenden zijn tegen de plannen”



Els Dalemans

04 februari 2020

12u27 0

Dorpscomité Actief Terhagen en natuurvereniging Natuurpunt Rupelstreek steunen de sanering van de kleiputten in Terhagen (Rumst). “Door het protest van één actiegroep lijkt het alsof alle omwonenden tegen de plannen zijn. Wij steunen de aanpak wel: het gehele gebied moet eindelijk en voorgoed gesaneerd worden”, zeggen Jan Van Espen van Actief Terhagen en Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

“De voorbije maanden kwam één actiegroep, die protesteert tegen de sanering van de kleiputten, regelmatig in het nieuws. Zo is het beeld ontstaan dat alle omwonenden zich verzetten tegen de geplande werken in het gebied. Actief Terhagen en Natuurpunt Rupelstreek willen daarom duidelijk communiceren dat wij de plannen wél grotendeels steunen.”

“Uiteraard hadden ook wij liever gezien dat er niet aan de putten zou geraakt moeten worden. Maar uit onderzoeken blijkt overduidelijk dat de twee storten dringend aangepakt moeten worden én dat ook het gebied er tussenin zwaar vervuild is. Daarom willen wij dat het volledige gebied eindelijk en voorgoed gesaneerd wordt”, aldus de voorzitters van beide verenigingen.

Oosterweel

“Ook de piste om de grond die nodig is voor dit gebied, van Oosterweel via het water te laten aanvoeren, is volgens ons een goede zaak. Wij zien het immers niet zitten dat er gedurende jaren duizenden vrachtwagens met grond door de regio moeten denderen. We krijgen hier een unieke kans om een nieuw groengebied te creëren, en biotopen voor Europees beschermde soorten.”

Meer bomen

“Het klopt volgens ons ook niet dat er 45 hectare bos zal verdwijnen, zoals de actievoerders beweren. Op korte termijn zal deze sanering met bijhorende ontbossing natuurlijk geen goede zaak zijn voor het klimaat, maar op lange termijn wordt het volgens ons wél een positief verhaal. Dankzij de dikkere laag grond die men in de kleiputten plant, kunnen er zelfs méér bomen geplant worden dan er nu staan. Ook de omvorming van de bestaande visvijvers tot moeraszone is volgens ons een grote meerwaarde.”

Carte blanche

“Het feit dat we positief staan ten opzichte van het sanering- en inrichtingsproject, betekent nog niet dat we ‘carte blanche’ geven aan de projectontwikkelaars. We zijn dan ook vragende partij voor een gefaseerde aanpak van de ontbossing, sanering en natuurinrichting, zodat de natuur de kans krijgt om zich te herstellen. We blijven daarom het project kritisch mee opvolgen, maar we hopen dat allerlei acties niet voor vertraging zorgen bij de snelle en grondige sanering van de kleiputten.”