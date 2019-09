Dodentocht-wandelaars schenken meer dan 20.000 euro aan 'A touch of Rose’ Els Dalemans

09 september 2019

12u19 0 Rumst 48 deelnemers aan de Dodentocht in Bornem schonken samen een cheque van maar liefst 20.134 euro aan het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum ‘A Touch of Rose’ in Bornem. “Dit is een nieuw record, ik ben zwaar onder de indruk”, reageert longarts Ann-Marie Morel, die het centrum oprichtte ter nagedachtenis van haar zus Marie-Rose.

“Met dit bedrag breken we ons vorige record van 19.500 euro, maar het is bovendien opvallend veel geld voor zo’n kleine groep wandelaars. Mogelijk zitten de voorinschrijvingen van de Dodentocht daar voor iets tussen: omdat deelnemers vroeger weten dat ze zich aan de 100 kilometer gaan wagen, bereiden ze zich beter voor én starten ze ook eerder met het zoeken van sponsoring.”

“De Dodentocht-geldinzameling is de belangrijkste bron van inkomsten voor ‘A Touch of Rose’. Een ander groot evenement dat we jaarlijks organiseren om onze werking te betalen, is onze ‘After Work’. Die vindt deze keer plaats op donderdag 17 oktober –de Dag tegen Kanker- bij Syneton in Bornem. Kaarten aan €40 kopen kan via onze rekening BE56 0016 4511 9188 met de vermelding ‘After Work Party’. We leggen de kaarten dan klaar aan de inkom.”

www.atouchofrose.be