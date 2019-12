De Warmste Wandeling steunt Jenne's Friends Project, voor jongeren met beperking: “Vraag naar een persoonlijke opvang is groot” Mama van Jenne, die project oprichtte, krijgt steun van Vosbergstappers Els Dalemans

12 december 2019

18u59 0 Rumst De Vosbergstappers uit Rumst organiseren nu zondag ‘De Warmste Wandeling’ ten voordele van Jenne’s Friends Project. Dat project werd vorig jaar opgericht door Els Van Keilegom. Ze voorziet een daginvulling voor jongvolwassenen, die zoals haar zoon Jenne, een mentale beperking hebben. “We hopen op termijn te kunnen groeien. En we dromen ook van een overnachtingsplaats voor onze jongeren”, zegt ze.

“Jenne is nu 20 jaar oud, hij heeft heel wat zorg en begeleiding nodig en zal nooit zelfstandig kunnen wonen of werken. Wij zullen er als ouders op een dag echter niet meer zijn, en wilden de zorg voor onze zoon niet doorschuiven naar zijn twee zussen. Daarom besloot ik 5 jaar geleden om mijn leven compleet om te gooien. Ik gaf mijn job op, en ging weer studeren. Na mijn opleiding en stage ‘orthopedagogie’ kon ik zélf opvoeder-begeleider worden.”

Vosbergschool

Zo is ‘Jenne’s Friends Project’ ontstaan, een dagbestedingsproject voor Jenne en zijn vrienden. “Er zijn immers nog heel wat andere ouders aan het zoeken. Met deze vzw kunnen wij ons verenigen. We gingen op zoek naar werkplekken, waar onze kinderen een meerwaarde kunnen betekenen. Zo gaan de jongeren op donderdagvoormiddag helpen bij de kleuters in de Vosbergschool in Rumst. Ze helpen er fruit schillen, de kleurpotloden slijpen, de bankjes klaarzetten en de kerstkaartjes in enveloppen stoppen. De kleuterjuf kan zich dan focussen op de kindjes zelf.”

Gezelschapsspelletjes

“Onze jongeren trekken wekelijks ook naar woonzorgcentrum Sint-Jozef, waar ze met de bewoners gaan wandelen of gezelschapsspelletjes spelen. Ze zijn er graag gezien, en gaan met hun bezoekjes meteen de vereenzaming in de bejaardensector tegen. We halen ook gratis het glas op in onze straat en brengen alles naar de glasbol. Zo zorgen we weer voor meer contact en samenhang in de buurt. We trekken ook samen naar de markt, naar het dierenasiel, koken en eten samen... Zo amuseren de jongeren zich, maar helpen ze meteen ook anderen.”

Overnachtingsplaats

“Op langere termijn willen we naast dit dagbestedingsproject ook een overnachtingsplaats voor Jenne en zijn vrienden creëren. Het moet een plaats worden waar ze terecht kunnen tijdens de weekdagen, in het weekend of tijdens de vakanties. De vraag naar een meer persoonlijke vorm van begeleiding en opvang voor jongeren met een beperking is groot.” Op dit moment telt ‘Jenne’s Friends Project’ 5 jongeren. “We hopen op termijn te kunnen groeien naar 2 leefgroepen van telkens 8 jongeren. Zo blijft het project kleinschalig, maar ook leefbaar. Op dit moment overleven we immers enkel dankzij giften en acties, zoals deze wandeling van de Vosbergstappers. We zijn iedereen die ons helpt - zowel door ons financieel te steunen als door met ons samen te werken - enorm dankbaar. Enkel door hier met velen de schouders onder te zetten, kan het project slagen.”

Warmste Wandeling

‘De Warmste Wandeling’ van de Vosbergstappers vindt plaats op zondag 15 december, deelnemers kunnen kiezen uit verschillende bewegwijzerde wandelingen van 4 tot 20 kilometer lang. Starten kan tussen 8 en 15 uur in de Vosbergschool, Pastoor Slegersstraat 1 in 2840 Rumst. Meer info over de vzw vind je via Facebook en op https://jennesfriendsprojects.com.