De Lijn schenkt grond aan gemeente Rumst: “Stap dichter bij aanleg verbindingsweg” Els Dalemans

23 juni 2020

15u22 1 Rumst Vervoersmaatschappij De Lijn draagt kosteloos een perceel grond over aan de gemeente Rumst. “Dit perceel speelt een belangrijke rol in de aanleg van een weg tussen de toekomstige stelplaats van De Lijn en de rotonde in de Hollebeekstraat”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“De Lijn is eigenaar van een perceel grond van zo’n 5.500 vierkante meter tussen de Hollebeekstraat en de Doelhaagstraat. Door dit perceel kosteloos te verkopen aan de gemeente Rumst, wordt dit openbaar domein. Zo kan het perceel gebruikt worden bij de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, die aansluit op de rotonde in de Hollebeekstraat”, zegt Callaerts.

“De rotonde in de Hollebeekstraat en de nieuwe verbindingsweg zijn essentieel voor een verhuis van de stelplaats van De Lijn. Die bevindt zich nu in het centrum van Rumst, maar zal verhuizen naar de vroegere site VCR (Van Cauwenbergh Rumst). Eens die klus geklaard is, blijven de vele bussen uit onze dorpskern.”

Te weinig informatie

Sp.a-Groen keurde de grondoverdracht niet goed. “Wij vinden dat we té weinig informatie krijgen in dit dossier. We krijgen altijd te horen dat het dossier in handen is van de hogere overheid, maar tegelijk valt het woord ‘omleidingweg’ wel erg vaak”, zegt gemeenteraadslid Francy Van der Wildt. “Dit maakt ons bezorgd, want alles wijst in de richting van één bepaald scenario. Bovendien vinden we het vreemd dat De Lijn deze grond gratis afstaat, hier moet toch iets tegenover staan?”

“Deze nieuwe rotonde heeft vier armen: één naar de Hollebeekstraat, één naar de Catenbergstraat, één naar de nieuwe stelplaats van De Lijn en een vierde arm. Hier kan mogelijk een ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer komen. Er is nog niets beslist over het tracé, maar we willen geen enkele optie uitsluiten”, reageert Callaerts.

“Er staat ook niks tegenover de overdracht van deze gronden, we hebben met De Lijn een goede deal kunnen maken en het zou maar gek zijn om een kostenloze verwerving van een essentieel perceel af te slaan. We hebben ook aan de Vlaamse minister van Mobiliteit gevraagd om de regie van de volledige ontsluiting – inclusief de herinrichting van het op- en afrittencomplex – in Vlaamse handen te nemen. Wij houden geen informatie achter, maar geef ons tenminste de kans om dit dossier verder uit te werken.”