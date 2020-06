Davidsfonds maakt zomervariant van lentezoektocht Els Dalemans

16 juni 2020

12u01 1 Rumst Het Davidsfonds van Rumst haalt de geplande lentezoektocht onder het stof vandaan en tovert die om tot een zomerzoektocht.

“We organiseerden dit voorjaar voor het eerst een gezellige wandelzoektocht met een reeks vragen en bijhorende foto’s. Maar toen brak de coronacrisis uit en moesten we maandenlang ‘in ons kot’ blijven. Nu we eindelijk weer naar buiten mogen, dopen wij onze Davidsfonds-lentezoektocht om tot een zomervariant”, klinkt het.

3 Rivieren

“Tijdens deze activiteit kan je samen met familie, vrienden of collega’s Rumst verkennen en meteen enkele minder gekende plekjes in onze gemeente ontdekken. Het parcours van 3,5 kilometer loopt doorheen Rumst-centrum en langs de 3 Rivieren, de route vind je in de deelnemingsbrochure. Starten doe je aan de Sint-Pieterkerk in de Kerkstraat.”

Prijzen

“Wie alle antwoorden vindt, maakt kans op een van onze mooie prijzen. Aan de zomerzoektocht deelnemen kan van 15 juli tot en met 15 september, een deelnamebrochure kost 5 euro. De verkooppunten vind je op www.davidsfonds-rumst.be.”