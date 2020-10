Davidsfonds deelt prijzen zomerzoektocht uit: “Groot succes ondanks, of net dankzij, corona” Els Dalemans

11u11 0 Rumst De eerste zomerzoektocht van Davidsfonds Rumst was met 163 deelnemers een groot succes. De vereniging sloot de activiteit af, en deelde een reeks waardebonnen uit. Frieda Feremans won de hoofdprijs.

“Ondanks, of misschien net door, de coronacrisis kon onze eerste zomerzoektocht op heel wat belangstelling rekenen. Velen lieten ons weten dat ze dankzij deze activiteit heel wat nieuwe, voorheen onbekende plekjes in het dorp hebben ontdekt. Aan de zoektocht was natuurlijk ook een prijzenpot verbonden, dankzij onze sponsors konden we maar liefst 30 deelnemers belonen”, zegt Walter Muyshondt van Davidsfonds Rumst.

Waardebonnen

“Grote winnaar was Frieda Feremans, zij slaagde erin alle vragen correct te beantwoorden en zij gokte het beste op de schiftingsvraag. Frieda werd hiervoor beloond met een waardebon van 100 euro van restaurant ‘Huisnummer 95’. Vier andere prijswinnaars kregen een waardebon van 50 euro, een vijfde prijswinnaar kreeg een exemplaar van 25 euro. Deze bons kunnen besteed worden bij de andere Rumstse horecazaken A-mano II, de Linde, 3Ri4en, De Klamp en Meet-time. Zo proberen we ook in deze onzekere tijden onze lokale handel en horeca te ondersteunen.”

Editie 2021

“Het succes van onze eerste Zomerzoektocht is een stimulans om een tweede editie te organiseren. We zijn al volop in de weer met de voorbereidingen, en mikken op een nieuwe zoektocht van 15 juni tot en met 15 september 2021.”