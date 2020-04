Coronacrisis zorgt voor wrevel tussen Brooikensdag en Geitestoet: “Nieuwe datum volgend jaar valt samen met ons evenement!” Els Dalemans

08 april 2020

19u54 0 Rumst De coronacrisis zorgt op heel wat vlakken voor problemen, maar nu ook voor wrevel tussen de organisatoren van evenementen. Zo zal de Geitestoet niet dit jaar, maar pas in september 2021 door de straten van Wilrijk trekken. “Net op die dag vindt ook onze Brooikensdag in Reet (Rumst) plaats. Deze twee evenementen op minder dan tien kilometer van elkaar organiseren is voor ons niet doenbaar”, zegt voorzitter Jef Wijckmans.

De organisatoren van de historische-folkloristische Geitestoet in Wilrijk maakten net bekend dat het vijfjaarlijkse evenement met één jaar wordt uitgesteld naar zondag 19 september 2021. Op die dag staat verderop, in Reet, echter ook net de vijfjaarlijkse Brooikensdag op de agenda.

“We begrijpen dat de coronacrisis het organisatoren van grote activiteiten moeilijk maakt. Daarom begrijpen we ook dat onze collega’s van de Wilrijkse Geitestoet op zoek gingen naar een alternatieve datum. Maar de uiteindelijke keuze - 19 september 2021- is voor ons een probleem. We vissen, op amper 10 kilometer van elkaar, immers in dezelfde publieksvijver. In 2016 telden wij we ruim 15.000 bezoekers in Reet, maar in Wilrijk lokt de Geitestoet wel 80.000 toeschouwers. Bij zo’n groot evenement merk je amper of er 5.000 mensen meer of minder aanwezig waren, bij ons betekent dit één derde minder volk”, zegt Wijckmans.

Zoveel gemeen

“Het feit dat de Brooikensstoet en de Geitestoet zoveel gemeen hebben, maakt het nog eens zo pijnlijk. Oorspronkelijk was onze Brooikensdag ook een stoet, die voor het eerst in 1961 door de Reetse straten trok. Vijfentwintig jaar later, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Reetse Dorpsfeesten, werd de tweede editie van de Brooikensstoet georganiseerd. Dat evenement was zo’n groot succes, dat het sindsdien elke vijf jaar wordt georganiseerd.”

“ Ondertussen is het evenement een Brooikensdag geworden, waarbij niet de stoet maar de bezoekers het parcours afleggen. In 1986 reorganiseerden we onze activiteit in een regie van Frans Vromman en Etienne Mommerency uit Brugge. Vier jaar later vroeg Wilrijk hulp aan hetzelfde duo en team om de Geitestoet ook opnieuw te laten uitgaan. Steeds ging een team van ons helpen in Wilrijk, en ook wij konden andersom rekenen op enkele helpende handen tijdens ons evenement. We gebruiken onderling materiaal, onze praalwagens werden zelfs even bij hen gestockeerd…”

Contracten met leveranciers

“Het is voor ons dan ook totaal onbegrijpelijk dat wij, in het nemen van deze beslissing over de nieuwe datum, niet werden gecontacteerd. We zitten dan ook met de handen in het haar. Voor ons is de organisatie van deze twee evenementen zo dicht bij elkaar géén optie. We hopen dan ook dat we samen met het team van de Geitestoet, die we nog steeds een warm hart toedragen, een goede oplossing kunnen vinden.”

“Wij vinden dit ook een spijtige situatie, maar we hebben deze nieuwe datum niet alleen gekozen. Alles verliep in overleg met het kabinet Cultuur van stad Antwerpen én met de vele leveranciers waar we al contracten mee hadden afgesloten”, reageert Werner Theuns, districtsschepen bevoegd voor de Geitestoet. “We hebben immers héél wat materiaal nodig, en we verwachten door de vele huidige annulaties net een heleboel evenementen in 2021. Daarom hebben we héél snel deze nieuwe datum geprikt. We begrijpen echter de bezorgdheid vanuit Reet en willen graag, als deze coronacrisis achter de rug, is, samen aan tafel gaan zitten en kijken hoe we elkaar toch nog verder kunnen steunen waar mogelijk.”