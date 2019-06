College bespreekt ideeën met inwoners tijdens inspiratie-avond Els Dalemans

07 juni 2019

12u42 0 Rumst Het Rumstse schepencollege presenteert de ideeën van de nieuwe bestuursploeg aan de inwoners tijdens een inspiratie-avond op dinsdag 11 juni. “We nodigen iedereen uit om mee te denken over de concrete uitwerking van deze ideeën”, klinkt het.

Na de verkiezingen hebben de meerderheidspartijen samen een bestuursakkoord opgesteld. “Dit akkoord is de basis voor ons meerjarenplan, een plan waarin we onze doelstellingen en de bijhorende nodige financiën voor deze legislatuur oplijsten. We willen graag onze inwoners informeren over en betrekken bij deze ideeën van onze bestuursploeg.”

“Daarom organiseren we de inspiratie-avond ‘Iedereen mee!’, op dinsdag 11 juni in het gemeentehuis. We gaan daar niet alleen praten over onze plannen, we willen ook dat onze inwoners meedenken over hoe deze ideeën er concreet kunnen uitzien. Met die input gaan we weer aan de slag, om in het najaar concreet uitgewerkte acties te kunnen voorstellen.”

“De inspiratie-avond start om 19.30 met een verwelkoming, om 20 uur gaan de twee inspiratie-rondes van start. Tijdens elke ronde kan men voor een bepaald thema kiezen: openbare werken en mobiliteit, dierenwelzijn en veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, land- en tuinbouw, wonen en economie, vrije tijd en sociaal beleid. De leden van het schepencollege geven telkens een toelichting over ‘hun’ thema, daarna is het aan de inwoners. We sluiten de avond af om 22 uur met een receptie met streekgerechten.”

Inschrijven voor de inspiratie-avond kan via de website www.rumst.be.