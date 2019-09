Cineklub-Rumst toont 50 jaar oude foto's tijdens fotosalon Els Dalemans

26 september 2019

13u13 2 Rumst De Koninklijke Cineklub-Rumst organiseert voor het 53ste jaar op rij een ‘fotosalon’. Ook nu weer wordt het werk van de leden 2 weekends lang tentoongesteld, bijzonder is een reeks 50 jaar oude foto’s.

“Exact 50 jaar geleden, in 1969, maakte onze club een grote diareeks over de gemeente Rumst. Het bestuur, de nijverheid, de verenigingen, monumenten en meer kwamen aan bod. Nu een halve eeuw later maakten we een kleine selectie uit die beelden van toen. Ze geven ons een mooi beeld van hoe onze gemeente er 50 jaar geleden uit zag. We projecteren de foto’s tijdens ons fotosalon”, zegt voorzitter van Cineklub-Rumst Augustijn Buelens.

“We blijven ook voor deze 53ste editie trouw aan onze locatie: het fotosalon vindt opnieuw plaats in zaal Nete van het Home Van der Taelen. We openen de deuren van ons fotosalon officieel op zaterdag 28 september om 15 uur, je kan de expo bezoeken tot 21 uur. Op zondag 29 september en zaterdag 5 oktober is het salon telkens open van 10 tot 21 uur, op zondag 6 oktober van 10 tot 18 uur. Iedereen is welkom, de inkom is gratis.”

53ste fotosalon van de Koninklijke Cineklub-Rumst, op 28-29 september en 5-6 oktober in het Home Van der Taelen, Vissersstraat 85 te Rumst.