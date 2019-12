Christmas Village palmt drie weekends lang De Klinkaert in Els Dalemans

17 december 2019

17u53 1 Rumst Sportclub De Klinkaert in Reet (Rumst) is ook dit jaar weer het decor van ‘Christmas Village’. “We gaan voor één weekend minder dan vorig jaar, maar onze activiteiten en foodtrucks breiden uit”, zegt initiatiefnemer Tim Peeters.

“We organiseerden ‘Christmas Village’ voor het eerst in 2018, enkele maanden nadat we De Klinckaert hadden overgenomen. We wilden van de vroegere privéclub immers een plek maken waar iedereen terecht kan om te sporten en te ontspannen. Maar in de winter was het te stil, en daar brachten we verandering in. De eerste editie van onze kerstmarkt lokte zo’n 1.700 bezoekers naar De Klinckaert, daarom gaan we er dit jaar opnieuw voor.”

Spelnamiddag

“We organiseren Christmas Village één weekend minder, omdat we niet wilden concurreren met Putteke Winter in Boom. We gaan daarom van start op vrijdag 20 december en eindigen op 5 januari. Opnieuw bouwen we verschillende kerststalletjes op, waar je allerlei leuke spullen kan kopen en meteen verschillende goede doelen steunen. We breiden uit in aantal foodtrucks, en voor de kinderen organiseren we in onze ‘kids corner’ elke zondag een spelnamiddag.”

Christmas Village is geopend van 20 december tot en met 5 januari, elke vrijdag vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 15 uur en zondag vanaf 14 uur op de terreinen van De Klinkaert, Kerremansstraat 21 in Reet (Rumst). Elke zaterdag vindt in het clubhuis ook een après-ski-party plaats.