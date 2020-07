Campers voortaan welkom aan brasserie 3Ri4ren aan drierivierenpunt Els Dalemans

13u37 1 Rumst Vakantiegangers zijn met hun camper voortaan welkom aan brasserie 3Ri4ren in Rumst. Nu vakantie in eigen land omwille van de coronacrisis gepromoot wordt, maken Toerisme Rupelstreek en de provincie Antwerpen het mogelijk om aan het drierivierenpunt te overnachten.

“De provincie Antwerpen heeft de ambitie om de meest campergastvrije provincie van Vlaanderen te worden. De Rupelstreek was tot voor kort echter een blinde vlek. Daar was géén mogelijkheid tot overnachten met je camper, terwijl de streek zoveel leuks te bieden heeft. Daarom breiden wij ons aanbod van camperplaatsen op campings, camperterreinen en publieke parkings nu uit met enkele plaatsen bij ‘campergastbedrijven’”, zeggen gedeputeerde Jan De Haes en voorzitter van Toerisme Rupelstreek Axel Boen.

Geen voorzieningen

“Een ‘campergastbedrijf’ biedt aan de campertoerist een gratis overnachtingsplaats aan voor maximum 24 uren. Er is geen elektriciteit aanwezig en je kan niet lozen. Er zijn dus geen voorzieningen, maar je kan er als toerist wel vanalles beleven. Voor de twee camperplaatsen in Rumst is brasserie 3Ri4en het gastbedrijf. De horecazaak ligt aan het drierivierenpunt, waar de Dijle en de Nete in elkaar vloeien en samen de Rupel vormen. In deze brasserie ben je welkom voor een kopje koffie of om gezellig iets te eten en vind je meteen ook toeristische informatie over de streek.”

Alle informatie over de camperplaatsen aan de 3Ri4ren in Rumst vind je binnenkort op campercontact.com.