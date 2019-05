Busje komt zo – behalve lijn 181 Els Dalemans

24 mei 2019

16u51 4 Rumst Buslijn 181, die vertrekt vanuit de stelplaats van De Lijn in Rumst, zorgt al een tijd voor frustratie bij de reizigers. “Deze bus kwam al meermaals niet opdagen, en dit telkens tijdens het spitsuur. Hoe kunnen wij inwoners overtuigen om het openbaar vervoer te nemen?”, vragen burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) en schepen van Mobiliteit Geert Antonio (N-VA) zich af.

“We kregen de voorbije dagen meerdere klachten van onze inwoners over lijn 181. Sommige reizigers stonden 3 van de 5 werkdagen in één week te wachten op een bus die simpelweg niet kwam opdagen. Er was ook helemaal geen communicatie naar de reizigers toe. Zij moesten snel een noodoplossing zoeken voor hun verplaatsing, bijvoorbeeld door een taxi naar het werk te nemen”, klinkt het.

“We namen daarom zelf al contact op met de Lijn, en kregen te horen dat de problemen het gevolg zijn van een personeelstekort, gecombineerd met een groot aantal zieken. De Lijn lanceerde een extra aanwervingscampagne, maar wij hopen ook dat er geïnvesteerd gaat worden in communicatie naar de reizigers toe. Zo denken we aan digitale infoborden aan de bushalten in onze gemeente, zodat inwoners daar meteen informatie krijgen over vertragingen of afgelastingen.”

“Het klopt dat in Rumst regelmatig ritten werden geschrapt door personeelstekort. Voor heel Vlaanderen zoeken we 570 nieuwe bestuurders”, reageert Astrid Hulhoven van De Lijn. “We hebben die grote aanwervingscampagne ondertussen achter de rug, maar die kandidaten moeten nog allemaal door de selectie en een opleiding krijgen. Dat gaat helaas nog een tijdje duren.”

“Tot dan kunnen we niet op voorhand zeggen welke bussen wanneer wel of niet zullen uitrijden. Wij moeten zelf elke dag opnieuw last-minute beginnen puzzelen, omdat we simpelweg geen reservechauffeurs hebben bij ziekte of afwezigheid. Dat hierbij meermaals lijn 181 werd geschrapt, is puur toeval. We begrijpen dat dit voor de reizigers enorm lastig is, maar op korte termijn is er niet meteen een oplossing.”