Burgemeesters willen TML-bezoekers kunnen screenen wanneer ze ticket kopen TVDZM

26 juli 2019

13u00 2 Rumst De burgemeesters van Rumst en Boom willen van de volgende federale regering de mogelijkheid krijgen om TML-bezoekers makkelijker en beter te kunnen screenen. “Wie niets te verbergen heeft, hoeft niets te vrezen”, luidt het bij de burgemeesters.

Volgens de burgmeesters werden zij de afgelopen dagen vaak geconfronteerd met de vraag waarom het zo gemakkelijk is voor de festivalbezoekers op Tomorrowland om aan drugs geraken. “Maar blijkbaar heeft nog niemand de vraag gesteld waarom dealers zo gemakkelijk aan een ticket geraken”, vertellen Rumstse burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) en collega Jeroen Baert (N-VA) uit Boom. Zij willen nu aan de volgende federale regering vragen om de TML-bezoekers makkelijke te kunnen screenen.

Criminelen weigeren

Twee edities geleden vroegen de burgemeesters al aan de federale politie om alle bezoekers op Tomorrowland te screenen. Op die manier kon iedereen met een crimineel verleden worden geweigerd op het festival. “En dat heeft gewerkt. Personen met veroordelingen voor drugsdelicten kregen toen te horen dat ze geen tickets kregen voor het festival of voor de camping”, verduidelijkt Jeroen Baert.

Alleen trokken enkele geweigerde festivalgangers naar de rechtbank. Op die manier probeerden ze de beslissing ongedaan te laten maken. Een definitieve beslissing is momenteel nog hangende maar Comité P liet wel al weten dat de screeningsprocedure te arbitrair was. Hierop besliste de federale regering om de screenings gerichter te laten uitvoeren en vaardigde het richtlijnen uit.

Richtlijnen

Net die richtlijnen willen de burgemeesters graag aangepast zien.” “Misschien was de screening in 2017 te verregaand maar het mag ook niet het omgekeerde effect hebben”, vult Jurgen Callaerts aan. “Als de samenleving verwacht dat de overheid veiligere festivals - ook op gebied van drugs - aanbiedt, hebben we meer armslag nodig. Via gerichte screenings pleiten wij er dan ook voor om zware criminelen, onder wie drugsdealers de toegang te ontzeggen.”