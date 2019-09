Burgemeester stapt in huwelijksbootje en trakteert inwoners TVDZM

15 september 2019

Rumsts burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) is zaterdag in het huwelijksbootje gestapt. Het was eerste schepen en partijgenoot Geert Antonio die Callaerts in de echt verbond met zijn vrouw Jolien Van Herbruggen. Nadien gaf het koppel elkaar het ja-woord in de kerk van Reet en volgde een receptie voor de inwoners op het kerkplein. “We hadden er een tap gereserveerd. De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje”, aldus de pasgetrouwde burgemeester. Speciaal voor de gelegenheid werden ook de reuzen boven gehaald. Na de traktatie volgde er nog een privéfeest met familie en vrienden.