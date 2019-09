Burgemeester stapt in het huwelijksbootje én trakteert Els Dalemans

09 september 2019

13u47 0 Rumst Burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA) stapt op zaterdag 14 september in het huwelijksbootje met zijn vriendin Jolien. Na de plechtigheid in de kerk van Reet trakteert het bruidspaar alle inwoners op een drankje. “Iedereen is welkom om samen met ons het glas te heffen.”

“Jolien en ik trouwen om 10.30 uur in het gemeentehuis van Rumst, het is eerste schepen en partijgenoot Geert Antonio die ons in de echt zal verbinden. Om 11 uur worden we in de Maria-Magdalenakerk in Reet verwacht voor ons kerkelijk huwelijk”, zegt Callaerts.

“Daarna, tussen 12 en 13.30 uur, laten we een tap aanrukken, die alle aanwezigen op het kerkplein van een drankje zal voorzien. Vanzelfsprekend volgt daarna nog een privéfeest met familie en vrienden, maar we wilden deze feestelijke dag graag met zo veel mogelijk Rumstenaren vieren. Om zeker niemand te vergeten, pakken we het op deze manier aan.”

Jurgen Callaerts en Jolien, die werkt als huisarts, hebben samen een dochtertje Marit (2). Volgens Callaerts is hij de eerste burgemeester in functie die in Rumst in het huwelijksbootje stapt. “De meeste van mijn voorgangers waren al ouder, dus zij waren al gehuwd voor ze burgemeester werden. Voor zover ik weet, is dit inderdaad een primeur.”