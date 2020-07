Burgemeester Rumst over provinciale maatregelen: “Avondklok is drastisch, maar boodschap is zo meteen duidelijk” Els Dalemans

28 juli 2020

18u22 0 Rumst De provincie Antwerpen nam maandag De provincie Antwerpen nam maandag extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken . Deze maatregelen gelden in de hele provincie, ook in kleinere, landelijke gemeenten waar er heel wat minder besmettingen zijn. “Wij tellen maar vijf besmettingen in Rumst, toch steunen wij deze maatregelen”, zegt burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA).

In de provincie Antwerpen moeten mondneusmaskers de komende vier weken altijd gedragen worden op het publiek domein, er geldt een avondklok van 23.30 uur tot 6 uur en de horecazaken moeten de deuren al om 23 uur sluiten. “Toegeven: vooral die avondklok kwam als een verrassing. Ik vind die maatregel persoonlijk de meest drastische, al zullen ook voor de horecazaken de gevolgen groot zijn. Maar het provinciebestuur geeft op deze manier wel meteen een héél duidelijk signaal”, aldus Callaerts.

Vijf besmettingen

“Wij tellen op dit moment in Rumst vijf besmettingen, de cijfers zijn hier dus gunstiger dan in de buurgemeenten. Maar het coronavirus laat zich niet tegenhouden door een gemeentegrens, dus we moeten waakzaam zijn. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de provinciale maatregelen, en ik wil onze inwoners ook oproepen om geen uitvluchten of achterpoortjes te zoeken. Dit is menens. Kom je buiten, draag dan een masker en houd je aan alle afspraken.”