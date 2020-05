Burgemeester roept op: “Plaats regenboogfilter op Facebookprofiel” Wannes Vansina

15 mei 2020

15u57 0 Rumst “Stel een regenboogfilter in op je Facebookprofiel.” Zo roept de burgemeester van Rumst op in het kader van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT).

Nu zondag is het dertig jaar geleden dat de geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten schrapte. Rumst neemt deel aan de herdenking door de regenboogvlag te hijsen.

“We nemen al een aantal jaren deel aan IDAHOT”, vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). “We willen daarmee jaarlijks de aandacht vestigen op het feit dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. We veroordelen resoluut elke discriminatie op basis van gender of seksuele identiteit.”

Hij roept de inwoners op solidair te zijn in de strijd tegen holebi- en transfobie. De gemeente zelf besteedt er ook aandacht aan door holebi- en transgenderliteratuur in de kijker te plaatsen in de bibliotheek.

Op de gemeentelijke website kunnen inwoners met hun vragen terecht op een speciale pagina met contactgegevens van de verschillende holebi- en transgenderorganisaties en het meldpunt voor discriminatie: https://www.rumst.be/lhbt.