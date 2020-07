Bluesicoon Roland viert verjaardag in Zomercafé Bokaal Ben Conaerts

23 juli 2020

13u02 0 Rumst Normaal gezien viert de bekende blueszanger Roland zijn verjaardag op het hoofdpodium van de Gentse Feesten. Deze keer doet hij dat in zijn geboortestreek, meer bepaald in het Zomercafé Bokaal in Terhagen.

Roland geeft er een optreden op zaterdag 25 juli samen met Shakedown Tim, nog zo’n meester in het bluesgenre. Tijdens het concert mag de geboren Bomenaar, nu woonachtig in Gent, 76 kaarsjes uitblazen. ‘Special guest’ Johnny Van Breedam, bekend van de Fondy Riverside Bullet Band, mag het feestje compleet maken.

Het concert vindt plaats om 20 uur in het Zomercafé Bokaal in de Uitbreidingsstraat 33 in Terhagen. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa en zijn te bestellen via deze website.