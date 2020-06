BIN Paepedaelen wordt vierde Rumstse buurtinformatienetwerk Els Dalemans

19 juni 2020

17u33 3 Rumst Met de ondertekening van het protocol voor het nieuwe BIN Paepedaelen telt de gemeente Rumst nu vier buurtinformatienetwerken. “Ons doel is om op termijn de hele gemeente in BIN’s te vervatten,” zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

Een BIN is een groepering van burgers uit een bepaalde wijk, die samenwerken met de politie en het gemeentebestuur om hun buurt veiliger te maken. Elk BIN wordt geleid door een coördinator uit de buurt, die samenwerkt met een mandataris van de lokale politie.

Inbraakgevoelig

“Rumst telde al drie buurtinformatienetwerken: BIN Vosberg-Lazernij, BIN Terhagen en BIN Matexi. Dit vierde BIN Paepedaelen omvat de wijk Paepedaelen, de Pierstraat tussen de A12 en de grens met Niel en de ’s Herenbaan tussen de A12 en de grens met Boom”, zegt Callaerts.

“Deze buurt is, door de ligging vlakbij de autosnelweg, helaas enorm inbraakgevoelig. Dat is meteen ook de reden waarom BIN Paepedaelen in het leven wordt geroepen. Door samen met de buurtbewoners een oogje in het zeil te houden, kunnen we dit probleem aanpakken.”

Borden en stickers

Het protocol voor het BIN Paepedaelen werd vrijdagmiddag ondertekend op het gemeentehuis van Rumst door de burgemeester, korpschef Peter Muyshondt en coördinator Annik Van Puyenbroeck. Na de nodige goedkeuring door Binnenlandse Zaken, worden in de wijk BIN-borden geplaatst en BIN-stickers verdeeld.