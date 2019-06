Bijkomende borden geven meer uitleg over fietsstraat Els Dalemans

24 juni 2019

11u53 0 Rumst ‘Dit is een fietsstraat, hier blijven auto’s ACHTER de fietsers’. Zo staat er te lezen aan het begin van de Hoge Zandvelden in Reet. Met de plaatsing van extra borden wil de gemeente Rumst er het concept ‘fietsstraat’ verduidelijken aan zowel fietsers als automobilisten.

“De Hoge Zandvelden is sinds begin 2017 de eerste fietsstraat van onze gemeente. Dit wil zeggen dat fietsers er voorrang hebben en dat auto’s er niet meer dan 30 kilometer per uur mogen rijden. Het is er ook verboden om fietsers voorbij te steken. Maar we merken dat niet iedereen weet wat zo’n fietsstraat nu precies is”, zegt mobiliteitsschepen Geert Antonio (N-VA).

“Er wordt in de Hoge Zandvelden nog steeds te hard gereden door automobilisten, en de fietsers gaan telkens uit de weg voor auto’s. Daarom lieten we bijkomende borden plaatsen, die het verkeersbord dat een fietsstraat aanduidt moeten verduidelijken. Onze gemeente telt nog steeds maar één fietsstraat, we zien het als een experiment dat op termijn mogelijk uitgebreid kan worden naar andere straten.”