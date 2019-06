Bibliotheek organiseert zomerspaaractie voor jongste lezers Els Dalemans

18 juni 2019

15u14 0

De bibliotheek van Rumst wil kinderen aanmoedigen om tijdens de vakantiemaanden te profiteren van hun vrije tijd om meer te lezen. Daarom organiseert de bib van 1 juli tot en met 7 september een zomerspaaractie.

“Jongeren hebben in juli en augustus een zee van tijd, dus ook om boeken te verslinden! Boeken lenen en lezen in onze bib is helemaal gratis tot 18 jaar. Daarom organiseren we een zomerspaaractie om net die jongste lezers - kinderen tot en met 15 jaar oud - te bereiken.”

“Aan de balie van elke bibliotheek in de Rupelstreek vind je vanaf 1 juli een spaarkaart en voor elk gelezen boek krijg je bij het inleveren één of meer stempels. Een volle spaarkaart van 10 stempels kan je inruilen voor een verrassing. Uit alle ingeleverde spaarkaarten worden op het einde van de vakantie enkele gelukkigen geloot. Zij krijgen er nog een zomerse prijs bovenop. Ook kinderen die extra veel lezen en zo meerdere spaarkaarten verzamelen, krijgen een beloning.”

Er wordt gestempeld vanaf 1 juli tot en met zaterdag 7 september 2019 in de bibliotheken van van Rumst, Reet, Boom en IVEBICA (Niel/Schelle/Hemiksem).