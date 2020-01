Bibliotheek en Davidsfonds halen verteller Rick de Leeuw naar Rumst Els Dalemans

06 januari 2020

17u10 0 Rumst De bibliotheek van Rumst en de lokale Davidsfonds-afdeling organiseren op zondag 19 januari 2020 een nieuwe editie van ‘Toast Literair’. Voor de gelegenheid zakt de Nederlandse verteller Rick de Leeuw af naar Rumst.

“De bekende schrijver, dichter, zanger en televisiemaker verhuisde enkele jaren geleden vanuit de bruisende stad Amsterdam naar het kleine en rustige Limburgse dorpje Heks. Tijdens zijn vertelling heeft de Leeuw het over zijn nieuwe buurt, over de Vlamingen die hij al zolang kent, over de rol van verhuizen in zijn leven... Bovenop krijgen toehoorders nog een spitsvondige en eigenzinnige wandeling door de actualiteit.”

De Toast Literair met Rick de Leeuw vindt plaats op zondag 19 januari 2020 in zaal Parochiale Kring, Veerstraat 46 in Rumst en start om 10.30 uur. De inkom bedraagt 10 euro, na de voordracht volgt een receptie. Inschrijven kan via www.rumst.be/toastliterair of via de bibliotheek op 03 888 92 47.