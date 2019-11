Bewonerskoor zingt nieuwe kapel van WZC Sint-Jozef in Els Dalemans

05 november 2019

17u16 0 Rumst De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst vierden samen de opening van hun nieuwe kapel. Een groep senioren zorgde samen met een professioneel koor voor het muzikale gedeelte.

“De oude kapel op onze site werd gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding van ons woonzorgcentrum en de nieuwe assistentiewoningen. Omdat Sint-Jozef is ontstaan dankzij de congregatie ‘dochters van OLV v/h Heilig Hart’, besloten we in een andere ruimte een nieuwe kapel in te richten. Zowel voor de zusters die nog in het woonzorgcentrum aanwezig zijn, als voor vele andere bewoners is het nog steeds een belangrijke plek”, zegt algemeen directeur van Sint-Jozef Gunther Huygens.

“De kapel werd een onderdeel van een grotere ruimte die multifunctioneel gebruikt kan worden. Met mobiele wanden kunnen we in de kapel makkelijkj tot 200 mensen ontvangen. Het geheel kan ook uitgebreid worden naar de cafetaria toe. Voor onze wekelijkse zondagdienst is een kleinere ruimte dan weer geschikt. Maar voor de opening moesten alle wanden er meteen tussenuit: we ontvingen voor deze plechtige eucharistieviering monseigneur Bonny, het koor, en vele bewoners en hun familieleden.”

“Nu de verbouwingswerken bijna achter de rug zijn, willen we als woonzorgcentrum nog meer deel uitmaken van de lokale gemeenschap. We werken samen met scholen, eind november wordt hier een Thé Dansant georganiseerd en in december zelfs een activiteit van Tomorrowland. Begin 2020 kunnen hopelijk ook de verbouwingswerken starten voor de openbare bibliotheek. Ook deze krijgt, na de zomer, een plek onder ons dak. Wij hopen met al deze initiatieven de drempel voor de buurt zo laag mogelijk te maken om eens bij ons binnen te springen.”