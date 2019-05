Bestuur zoekt oplossing voor onverzorgde begraafplaatsen: “we moeten kiezen voor ‘slimmer’ groen op onze kerkhoven” Els Dalemans

24 mei 2019

14u37 0 Rumst Het Rumstse schepencollege gaat op zoek naar een betere oplossing voor het onderhoud van de begraafplaatsen. “Onze kerkhoven liggen er onverzorgd bij, en moeten dringend onder handen genomen worden”, zegt Francy Van der Wildt (sp.a-Groen). “We kampen met een capaciteitsprobleem, maar moeten ook af van het perfecte plaatje en vele beton”, reageert schepen Geert Antonio (N-VA).

“Bij een recente uitvaartplechtigheid kon ik samen met de andere aanwezigen vaststellen dat de begraafplaats in de Kerkhofstraat er erg onverzorgd bij ligt. Er staat onkruid op de paden en tussen de graven, de hagen rond de strooiweide zijn niet gesnoeid, het gras in de perken staat veel te lang”, somt Francy Van der Wildt (sp.a/Groen) op. “Vorig jaar hebben we een gelijkaardige situatie gemeld, maar dan op de begraafplaats in Terhagen. Toen werd ons beloofd dat er een oplossing zou gezocht worden. We zijn nu een jaar verder en het is duidelijk dat die nog niet gevonden is. Een begraafplaats moet een plek van rust en sereniteit zijn, een mooie omgeving om afscheid te nemen. Nu zorgen onze drie begraafplaatsen bij de bezoekers eerder voor ergernis.”

Capaciteitsprobleem

“We beseffen dat onze begraafplaatsen een gevoelig onderwerp zijn, en we kampen inderdaad al enkele jaren met dit probleem”, reageert schepen Geert Antonio (N-VA). “Eerst en vooral gebruiken we geen pesticiden meer, wat het onderhoud - en niet alleen dat van onze begraafplaatsen - een pak intensiever maakt. Bovendien kampen we met een capaciteitsprobleem: onze groendienst is omwille van medische redenen niet voltallig. Op een oppervlakte van 20 vierkante kilometer zie je zeker in het voorjaar de gevolgen.”

Afstappen van ‘stenen kerkhoven’

“We moeten onze ploeg dus zeker snel weer volledig krijgen, en zelfs uitbreiden. Maar we moeten ook gaan voor een andere manier van denken. Vroeger waren ‘stenen kerkhoven’ de trend, nu willen we onze begraafplaatsen meer inrichten als parken. We moeten dus kiezen voor ‘slimmer’ groen - dat bijvoorbeeld niet zo snel groeit - en zoeken naar de juiste manier om onze paden aan te leggen. Op de huidige paden met dolomiet is het onkruid amper bij te houden”, aldus nog schepen Antonio.

“Eens dit plan rond is, willen we graag één verantwoordelijke aanstellen die op vaste tijdstippen langs alle begraafplaatsen gaat om er die kleine irritaties meteen weg te werken. Zo zal de situatie hopelijk meteen een pak verbeteren.”