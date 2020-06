Bestelwagen van jonge elektricien (28) leeggeroofd: “Zeker 10.000 euro schade” Tim Van Der Zeypen

15 juni 2020

20u00 0 Rumst Dieven hebben in de nacht zaterdag op zondag ingebroken in de bestelwagen van elektricien Angelo Ruys (28) langs de Eikenstraat in Rumst. De daders gingen ervandoor met 10.000 euro aan materialen. Er werd een klacht ingediend bij de politie.

Het was de jonge elektricien zelf die de diefstal zondagnamiddag vaststelde. “We wilden gaan wandelen en ik ging snel nog even mijn portefeuille uit de bestelwagen halen. Op dat moment had ik nog niets door”, getuigt Angelo. “Het was pas nadien. Toen ik mijn portefeuille uit de wagen had gehaald en de wagen opnieuw wou afsluiten. Dat lukte blijkbaar niet meer.

Tijdens een rondje langs de bestelwagen, stelde de twintiger vast dat de achterdeur nog was geopend. Bij het openen van die achterdeur, zag de elektricien dat zijn hele laadruimte was leeggeroofd. “Al mijn werkmateriaal was gestolen”, zucht Angelo. “Gaande van kleine handwerktuigen, schroefmachines tot slijpmateriaal en machines om kabels vast te maken. Zelfs de spullen vanonder mijn werkband waren weg.”

Gaatje aan het slot

Er werd door de twintiger klacht ingediend bij de politiezone van Rupel. Inmiddels is ook gebleken hoe de daders in de bestelwagen geraakten. “Vermoedelijk werd er met een schroevendraaier een klein gaatje gemaakt aan het slot”, gaat Angelo verder. “Naar verluidt gaat het om ‘een oude’ manier. Zeker is wel dat het om professionelen gaat en dat ze zo’n half uurtje bezig zijn geweest.”

De daders sloegen allicht toe omstreeks 3.00 uur. Volgens Angelo merkte een buurtbewoner rond dat uur wat lawaai op. De twintiger maakte intussen ook al een tussentijdse raming op van de opgelopen schade. Ze wordt die momenteel geschat op ruim 10.000 euro. “Naast materiële schade is er ook heel wat financiële schade", zegt Angelo nog. “Door het verlies van de materialen, moesten er afspraken worden verlegd en hals over kop nieuw materiaal worden aangekocht.”

Concullega’s

Gelukkig kan Angelo rekenen op enkele concullega’s. “Zij hebben wat materialen aangeboden die ik afwachting van de nieuwe spullen mag gebruiken", klinkt het nog. Voor de twintiger, die sinds 2017 als zelfstandig elektricien werkt, is het de eerste keer dat hij te maken krijgt met een inbraak. Er wordt nu ook volop gedacht aan extra bewaking en verbeterde sloten. “Maar het is balen”, besluit Angelo. “Bovendien is het extra pijnlijk dat het net na de coronacrisis voorvalt. Net nu alles ook terug wat drukker wordt.”