AZ Rivierenland start crowdfunding om zorg- en hulpmedewerkers mentaal en emotioneel te kunnen versterken Tim Van Der Zeypen

14 april 2020

12u00 0 Rumst Het AZ Rivierenland heeft een crowdfundingsactie op poten gezet. “Zo willen we extra middelen inzamelen waarmee we iedereen op de werkvloer zowel mentaal als emotioneel kunnen versterken. Niet enkel nu, maar ook de komende maanden”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Het ziekenhuis met campussen in zowel Rumst, Bornem als in Willebroek, kreeg vanaf de start van de uitbraak van het coronavirus heel wat vragen van mensen en ondernemingen die de zorg- en hulpmedewerkers van het ziekenhuis willen steunen. “Naast materiële hulp zoals mondmaskers, schorten en alcoholgel kwam er ook de vraag voor financiële donaties”, verduidelijkt woordvoerster Sofie Vermeulen. Er werd gezocht naar een bestaand platform waarmee het ziekenhuis al deze giften kon centraliseren. En die vond het ziekenhuis uiteindelijk bij www.cheerforchampions.be.

“Iedereen die samen met onze helden mee een steen willen verleggen in onze rivier van zorg, kan gerust daar zijn financiële bijdrage doen”, vult afgevaardigd bestuurder van het AZ Rivierenland Bart Van Bree aan. “Met deze actie geven we ook graag een knipoog naar ons logo en de regio waarin we actief zijn (het gebied rond de Rupel en de Schelde, red.). Elke gift, klein of groot, draagt bij in de strijd tegen dit virus en zorgt zo voor een verandering in de stroom van onze rivier van Solidariteit.”

Ondersteuning

Momenteel schreven er zich al dertien deelnemers in voor de crowdfundingactie en werd er al 1.390 euro ingezameld. Om middernacht op 30 juni 2020 eindigt het initiatief. Wie net zoals Koen De Bouw en Warre Borgmans de actie van het AZ Rivierenland wil steunen kan dat doen via deze link. Cheer for Champions is een project in handen van elf organisaties met een ruime ervaring in hulpverlening, communicatie en fondsenwerving. Alle betrokken partijen werken aan dit project volledig gratis mee.

Met het ingezamelde geld wil het ziekenhuis haar meer dan 1.500 werknemers, zowel mentaal als emotioneel versterken. “Niet enkel nu maar ook de komende maanden”, luidt het nog. Na afloop van de crowdfunding zullen alle namen van de donateurs op platte stenen worden geschreven. “Hiermee willen we hen graag vereeuwigen als een steen in de Schelde en de Rupel en dragen zij zo eeuwig bij tot het verloop van beide rivieren”, besluiten Vermeulen en Van Bree.