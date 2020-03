AZ Rivierenland opent tijdelijke ‘coronaboxen’ naast spoeddienst op campussen Rumst en Bornem Els Dalemans

17u40 0 Rumst Het AZ Rivierenland opent, naast de spoedgevallendiensten van de campussen Bornem en Rumst, twee ‘huisartsenboxen’. “In deze pre-triageposten kunnen mogelijk besmette COVID 19-patiënt terecht. Zo houden we hen meteen uit de wachtkamers van de huisartsen en ziekenhuizen”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

Woensdagnamiddag reden de modulaire units de parking van het AZ Rivierenland in Rumst op. Op donderdag wordt dezelfde firma in Bornem verwacht. “Dit initiatief is een samenwerking van het AZ Rivierenland, huisartsenkring Schelde-Rupel en de gemeentebesturen. We waren alle drie op zoek naar een manier om mogelijke coronapatiënten uit de wachtzalen van de ziekenhuizen en huisartsen te halen. Daar zitten immers nog heel wat andere patiënten, en we willen alle contact vermijden.”, zegt Vermeulen.

Beschermingsmateriaal

“We lieten voor de tijdelijke consultatieruimte telkens drie containerunits leveren, die met elkaar verbonden zijn. Twee ruimten doen dienst als dokterskabinetten, in de andere unit zit een onthaalmedewerker. AZ Rivierenland heeft de boxen uitgerust met het nodige medische en administratieve materiaal, de gemeenten zorgen voor de onthaalmedewerker.”

“De huisartsenkring Schelde-Rupel organiseert zich zo dat er op weekdagen tussen 6 en 24 uur steeds mogelijke COVID 19-patiënten ontvangen kunnen worden. De huisartsen werken hiervoor in drie shiften van zes uur. Deze huisartsen krijgen hetzelfde beschermingsmateriaal als de spoedartsen. Patiënten die op consultatie komen, moeten in de wagen wachten tot iemand hen komt halen voor de consultatie. Betalen kan ook hier enkel met een bankkaart.”

Altijd via huisarts

“Let wel: patiënten kunnen niet op eigen initiatief op consultatie komen in deze huisartsenboxen. Zij moeten altijd eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts, die na het stellen van een reeks vragen via een persoonlijke login een afspraak zal maken voor de pre-triagepost. Zonder afspraak geraakt niemand in de afgezonderde boxen.”