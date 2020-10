AZ Rivierenland investeert tien miljoen euro in nieuw onthaal en reeks afdelingen: “Oude gebouw maakt plaats voor nieuwbouw” Els Dalemans

02 oktober 2020

17u16 0 Rumst Het AZ Rivierenland start met een nieuwe reeks sloop- en bouwwerken op campus Rumst. “Het onthaal en de bovenliggende verdiepingen worden volledig gesloopt, om plaats te maken voor een grote nieuwbouw. We willen de klus klaren tegen 2022 en investeren in totaal zo’n tien miljoen euro”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

Het AZ Rivierenland is al enkele jaren in de weer met een volledige renovatie en uitbouw van campus Rumst. Eerder opende het gloednieuwe pijncentrum er de deuren, aansluitend werd ook de verpleegafdeling geneeskunde 2 verbouwd. “Deze laatste werken zijn volop aan de gang, we hopen het geheel in november af te werken. In de 2 afdelingen samen zal dan 2 miljoen euro zijn geïnvesteerd”, zegt Vermeulen.

Tien miljoen

“In een volgende fase van de verbouwing is onze inkomhal aan de beurt, net als de bovenliggende verdiepingen. De volledige blok aan de voorzijde wordt gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe inkomhal, een nieuw dagziekenhuis geneeskunde en oncologie en de uitbouw van de diensten maagdarmziekten, nierdialyse, pneumocardiorevalidatie, pneumologie, urologie, fysische revalidatie en rugschool. Alles samen gaat het om een investering van zo’n tien miljoen euro.”

Cafetaria

“Omwille van deze werken, zijn er binnen onze ziekenhuismuren enkele wijzigingen. Het onthaal verhuist vanaf zaterdag 3 oktober naar de huidige cafetaria. Die ruimte was al enkele maanden gesloten omwille van COVID-19, blijft nu definitief dicht. We voorzien op 2 plaatsen in het ziekenhuis wel automaten: een ‘foodcorner’ in het nieuwe onthaal met broodjes, salades, snacks, warme maaltijden en dranken e een automaat voor koude en warme dranken op de eerste verdieping.”

Tijdelijke ingang

“Bezoekers en patiënten die langskomen voor een opname of consultatie, moeten het ziekenhuis vanaf zaterdag ook tijdelijk betreden en verlaten via een tijdelijke nieuwe ingang. We duiden deze duidelijk aan met de nodige signalisatie, zowel binnen als op de parking.”

“Ook op die parking wijzigt één en ander, omdat de parkeerplaatsen vóór het huidige onthaal worden ingericht als werfzone. Hierdoor is er geen autoverkeer meer mogelijk tussen parking 1 en 2. Patiënten en bezoekers kunnen dus best via de ‘s Herenbaan de parking oprijden. Patiënten voor spoedgevallen moeten omrijden via de Boomsesteenweg, om zo de achterkant van het ziekenhuis te kunnen bereiken.”

Kiss&ride

“Vanzelfsprekend voorzien we voor patiënten en bezoekers een fietsenstalling links van het nieuwe onthaal. We richten er ook voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden in. Wie een patiënt begeleidt, kan deze ook makkelijk met de wagen tot aan het nieuwe onthaal rijden en afzetten aan onze kiss&ride-zone.”

Ook de campus Bornem van het AZ Rivierenland werd de voorbije jaren volledig vernieuwd en uitgebreid.