AZ Rivierenland investeert 2 miljoen euro in vernieuwing van 2 afdelingen Els Dalemans

27 september 2019

18u29 1 Rumst Het AZ Rivierenland investeert 2 miljoen euro in de grondige vernieuwing van twee afdelingen op de campus in Rumst. “We starten op 1 oktober met de bouw van een gloednieuw pijncentrum en een nieuwe verpleegafdeling geneeskunde. Deze klus moet geklaard zijn in september 2020”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

“Onze campus in Bornem werd net grondig en volledig vernieuwd en uitgebreid, nu is het de beurt aan de campus Rumst van het AZ Rivierenland. Ook deze gebouwen hebben al wat jaren op de teller. Omdat we niet alleen onze medische en verpleegkundige zorg belangrijk vinden, maar ook de infrastructuur, plannen we een forse investering.”

“We starten op 1 oktober met de eerste fase: de bouw van een gloednieuw pijncentrum en een verpleegafdeling geneeskunde 2. Het tempo ligt hoog en de planning is strak. Als alles goed gaat moet het pijncentrum al vanaf maart 2020 de eerste patiënten kunnen verwelkomen. Op de nieuwe afdeling geneeskunde 2 willen we in september 2020 onze eerste patiënten ontvangen.”

Helende omgeving

“We richten de nieuwe ruimtes en patiëntenkamers in met alle nieuwe technische snufjes en volgens het principe van ‘healing environment’ of helende omgeving. Dit wil zeggen dat we bij de inrichting maximaal rekening houden met zaken waarvan bewezen is dat ze een positieve invloed hebben op het genezingsproces. Zo is veel direct daglicht essentieel, net als een open zicht en veel ruimte, het gebruik van natuurlijke materialen in de kamers en zo min mogelijk geluidsoverlast.”

“Je kan de nieuwe ziekenhuiskamers het beste vergelijken met de stijl en vormgeving van een rustgevende hotelkamer. Zo zal alle meubilair bijvoorbeeld netjes ingewerkt worden. Maar vanzelfsprekend krijgt elke kamer ook alle nodige moderne voorzieningen van een ziekenhuis. Aan de vernieuwing van deze twee afdelingen hangt een prijskaartje van ruim 2 miljoen euro.”

Bijkomende uitbouw

“Ook na september 2020 staat er nog heel wat op de planning. We gaan immers voor een volledige renovatie en bijkomende uitbouw aan de linkerkant van de voorbouw van campus Rumst. We plannen een nieuwe inkomhal, een nieuw dagziekenhuis geneeskunde en oncologie en de uitbouw van de diensten maagdarmziekten, nierdialyse, pneumocardiorevalidatie, pneumologie, urologie, fysische revalidatie en rugschool.”