AWV plant extra stroken op A12, gemeente Rumst haalt opgelucht adem: “Hopelijk neemt verkeersdruk nu wat af” Els Dalemans

13 november 2019

18u43 2 Rumst Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start nu vrijdagavond 15 november met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12. Zo krijgt het verkeer uit de zijstraten van de A12 langer groen. “We hopen dat deze maatregel de verkeersdruk in onze gemeente doet dalen”, reageert mobiliteitsschepen van Rumst Geert Antonio (N-VA).

“Onze gemeente krijgt door de ligging tussen A12 en E19 sowieso al heel wat sluipverkeer te slikken. Maar sinds de start van de Aquafin-werken in Aartselaar en Wilrijk begin september is het nog vaker filerijden op de A12. Dit heeft tot gevolg dat nog meer automobilisten via Rumst naar de E19 proberen te rijden”, zegt Antonio.

Tevreden met maatregelen

We hebben onze bezorgdheden meermaals overgemaakt aan AWV, en zijn daarom heel blij met de geplande maatregelen. Deze extra opstelstroken zorgen er hopelijk voor dat de doorstroming verbetert. Dan pas gaan minder bestuurders nog alternatieven zoeken op onze lokale wegen.”

Concreet gaat AWV werken aan de vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. Aan weerszijden van elk kruispunt worden extra opstelstroken van ongeveer 150 meter aangelegd, hiervoor wordt ruimte ingenomen van de midden- en zijbermen. Zo kan met minder groentijd even veel verkeer over de kruispunten rijden.

Betere doorstroming

De groentijd die hier gewonnen wordt, kan gebruikt worden door het verkeer in de zijstraten, zodat de automobilisten hier langer groen krijgen. Het doel is de verkeersdoorstroming rond de A12 te verbeteren en de grote filedruk op regio rondom te verlichten.

De werken gebeuren in vier fases, telkens per kruispunt. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken waarvoor rijstroken van de A12 moeten worden ingenomen enkel ‘s nachts uitgevoerd. Als de werken vlot verlopen en de weersomstandigheden meezitten, kan AWV de klus nog voor het jaareinde klaren.