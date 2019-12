Automobilist slaat op de vlucht en crasht in voortuin: auto uitgebrand en bestuurder gearresteerd TVDZM

08 december 2019

07u40 88 Rumst Op de Mechelsesteenweg in Rumst is zondagochtend een auto gecrasht in de voortuin van een woning. Daar brandde het voertuig uit. De bestuurder werd gearresteerd. “Kort voor de crash was hij in Mechelen op de vlucht geslagen voor de politie”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.

De chauffeur werd eerst opgemerkt aan het Battelcomplex in Mechelen. “Voor zijn onaangepast rijgedrag. Toen we hem wilden controleren, ging hij er tegen hoge snelheid vandoor en hebben we de achtervolging ingezet”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. Via de Antwerpsesteenweg en Walem belandde hij uiteindelijk in Rumst. “Tijdens de achtervolging werden hoge snelheden gemeten”, gaat Van de Sande verder. “Zo werden snelheden tot 120 kilometer per uur vastgesteld.” Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Lage Vosbergstraat knalde de vluchtende automobilist rond 5.40 uur tegen een andere wagen. “Die wilde net het kruispunt oversteken richting Rumst”, vertelt een ooggetuige. De automobilist reed op dat ogenblik honderd kilometer per uur. De klap was dan ook bijzonder hevig.

Uit de wagen geslingerd

De aangereden auto liep zware schade op, de andere wagen werd weggeslingerd. “Voor hij in de voortuin van een woning belandde, botste de auto eerst nog tegen een verlichtingspaal en vloog daarna door de omheining van een tuin”, gaat de getuige verder. “Niet veel later vloog de wagen in brand. Hierop ben ik naar de gecrashte wagen gelopen. De chauffeur lag naast zijn wagen”, gaat de jongeman verder. “Op dat moment begon de auto te branden. Ik wilde maar één ding: hem daar zo snel mogelijk wegsleuren.” Door de luide knal van de crash waren ook buurtbewoners opgeschrikt. Zij hebben de hulpdiensten verwittigd.

Gearresteerd

Bij hun aankomst stond de wagen al in lichterlaaie. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, brandde het voertuig toch volledig uit. “De politie was er ook snel bij en arresteerde de automobilist”, besluit de getuige. “Best schrikken allemaal. We zijn er allemaal niet goed van.” De vluchtende automobilist raakte gewond en werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen, net als de chauffeur van de aangereden auto, die lichte verwondingen opliep. Beide wagens moesten getakeld worden.

De politie van Rupel kwam samen met de collega’s van Mechelen-Willebroek ter plaatse voor verder onderzoek. Door het ongeval en de vaststellingen was het kruispunt een tijdje deels afgesloten. Gezien het vroege uur bracht dat eerder beperkte verkeershinder met zich mee. Rond 8 uur waren beide wagens getakeld en werd het kruispunt weer vrijgegeven, behalve de rijbaan richting Antwerpen.