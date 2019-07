Australische TML-bezoeker strandt met 40 graden koorts in Rumst, tot familie hem daar ‘van straat plukt’: “Geen idee wat ik zonder hen gedaan had” Tim Van der Zeypen

21 juli 2019

18u30 82 Rumst Rumstenaar Luc Corremans en zijn gezin hebben zich afgelopen weekend ontfermd over de 24-jarige Jeremy Boyle. De Australiër zakte donderdag af naar Boom voor Tomorrowland maar werd ziek. Toen bleek dat alle apothekers waren gesloten, kon hij rekenen op het Rumsts gastgezin dat hij eerder toevallig was tegengekomen. “Gelukkig maar. Ik weet echt niet wat ik anders had moeten doen”, aldus Jeremy.

Wat een leuke afsluiter van Jeremy’s vakantie zou moeten worden, eindigde donderdag in een ontgoocheling. “Na mijn vakantie in Griekenland nam ik het vliegtuig naar België om er Tomorrowland te bezoeken”, vertelt de 24-jarige Australiër uit Perth. “Ik voelde me op het vliegtuig al niet te best en had ook koorts. Toen ik op de camping arriveerde, besloot ik om de dokter op te zoeken.” Na zijn doktersbezoek werd duidelijk dat de twintiger een infectie had opgelopen en antibiotica nodig had.

Jeremy ging op zoek naar een apotheek in de buurt. Ondanks dat de dokter op het festivalterrein had gezegd dat een apotheek in de buurt wegens Tomorrowland later zou open blijven, stond de Australiër toch voor een gesloten deur. “Ik ben dan maar te voet naar een andere apotheek gewandeld maar ook die was gesloten”, gaat Jeremy verder. “Omdat ik toen al bijna vijf kilometer - in zieke toestand - had gewandeld, heb ik een taxi tegengehouden om me terug naar de eerste apotheek te brengen. In de hoop dat deze intussen al terug open was. Maar ik had pech.”

Kapotte fiets

Bij de twintiger, die op dat moment nog steeds zo’n veertig graden koorts had, zakte de moed in de schoenen. “Ik wist niet meer wat ik moest doen. Gelukkig kwam ik net dan de dochter en vrouw van Luc tegen. Zij hebben meteen aangeboden om me te helpen”, klinkt het nog. Lucs dochter kwam zelf net van Tomorrowland en had haar fiets geparkeerd op de oprit van de gesloten apotheek. “Haar fiets was kapot. Mijn vrouw is mijn dochter gaan oppikken en zag Jeremy toen zitten op de oprit”, vult Luc aan. “Lang hebben ze niet moeten twijfelen om hem te helpen dus namen ze hem mee naar huis.”

Thuis werd de Australiër meteen verder verzorgd. “Het zag er niet al te best uit. We hebben zelfs getwijfeld om hem naar het ziekenhuis te brengen”, aldus Luc. “In afwachting van die beslissing zijn we eerst nog naar de apotheek van wacht gereden en zijn we zijn medicijnen gaan kopen.” Een ziekenhuisbezoek moest gelukkig niet. Na een nachtje rust en het innemen van de medicijnen zakte de koorts en begon Jeremy zich stilaan beter te voelen.

“Nog geprobeerd”

Tomorrowland bezoeken zat er dit weekend niet meer in. “Hiervoor voelde ik me nog veel te zwak. Eerst dacht ik nog om zondagavond nog af te zakken naar het festival maar ik denk dat het beter is om gewoon uit te rusten”, aldus Jeremy. Luc vult aan: “Maar vanuit de zetel heeft hij toch nog een twintig procent van het festival kunnen meemaken. We konden de muziek tot bij ons thuis horen, dus hij heeft er toch nog iets van opgevangen (lacht).”

Of de Australiër volgend jaar opnieuw afzakt naar Boom om het festival te bezoeken, is nog even afwachten “De kansen zijn vijftig-vijftig. Dit jaar zou het mijn tweede bezoek aan Tomorrowland worden maar dat bezoek is dus in het water gevallen. Op de volgende editie is het nog een jaar wachten. Nu wil ik zo snel mogelijk volledig herstellen. We zullen dus nog wel zien”, luidt het nog.

Dankbaar

Maandag vertrekt Jeremy terug naar het Verenigd Koninkrijk waar hij momenteel woont en aangesloten is bij de semi-profclub Thornaby Cricket Club. “Maar ik blijf Luc en zijn familie steeds dankbaar voor wat ze voor mij hebben gedaan”, besluit Jeremy.